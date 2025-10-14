Un adolescente de 17 años fue aprehendido este lunes por la tarde luego de protagonizar un violento robo a mano armada en la zona oeste de Mar del Plata.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle 25 de Mayo al 7700, cuando varios sujetos armados interceptaron a un automovilista y le sustrajeron su vehículo, un Renault Clio blanco.

A partir del llamado de vecinos al 911, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12° y del Comando de Patrullas inició un operativo cerrojo que permitió localizar el rodado en Garay y 188. Al advertir la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar a pie, pero los efectivos lograron reducir a uno de ellos, un menor de 17 años.

En el lugar se secuestró una réplica de arma de fuego, utilizada presuntamente durante el asalto.

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien avaló el procedimiento policial y ordenó la notificación del imputado por el delito de “Robo agravado por el uso de arma”.

El joven fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación de Batán, mientras que el vehículo fue restituido a su propietario.

