Un joven de 20 años fue aprehendido este jueves por la noche en Mar del Plata, acusado de robo y encubrimiento, tras una persecución policial que culminó con un choque frontal contra un móvil del Comando de Patrullas.

Según fuentes oficiales, el personal policial observó Rosales y Florencio Sánchez a dos sujetos que circulaban en una moto Honda Twister, uno de los cuales llevaba una bicicleta al hombro. En ese momento, el operador del 911 alertó sobre la sustracción reciente de una bicicleta en la zona.

Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga y descartaron la bicicleta a pocos metros, continuando la huida. El seguimiento se realizó con apoyo de las cámaras municipales, hasta que en la intersección de De los Inmigrantes y Lebenshon el motovehículo impactó de frente contra un patrullero al no detener su marcha.

Tras el choque, ambos ocupantes intentaron escapar a pie: uno logró fugarse, mientras que el otro fue aprehendido en el lugar. El detenido presentó una escoriación en la rodilla derecha, sin necesidad de asistencia médica, mientras que los efectivos resultaron ilesos.

Al verificar la moto, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 17 de diciembre, solicitado por la Subcomisaría Parque Hermoso.

Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien avaló la aprehensión y ordenó la notificación de la formación de causa por los delitos de robo y encubrimiento, disponiendo el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batán.

