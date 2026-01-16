Un hombre de 36 años fue aprehendido este miércoles por la noche tras intentar sustraer varios protectores solares de una farmacia ubicada en la zona de Güemes

El personal policial afectado al operativo “Sol a Sol” fue alertado por una mujer que advirtió la maniobra delictiva. Según el testimonio, un hombre había tomado distintos productos y se retiró del lugar sin abonarlos.

Con la descripción aportada, los efectivos localizaron al sospechoso y le dieron la voz de alto, pero el individuo aceleró el paso e intentó escapar. Finalmente fue interceptado en Garay, entre Güemes y Olavarría.

Al identificarlo y realizarle un palpado superficial, los policías encontraron dos protectores solares Dermaglós Solar de 250 ml ocultos en la cintura, además de otros cuatro del mismo tipo y tamaño dentro de la campera que llevaba en la mano.

Tomó intervención el fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien dispuso notificar al imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de hurto en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44.

