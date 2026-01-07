Una vecina del centro denunció el robo de la bicicleta de su hijo y advirtió sobre el accionar de una banda de menores que, según afirmó, estaría operando en distintos puntos de la ciudad bajo la modalidad conocida como “robo piraña”.

“Eran varios chicos, todos menores de edad. Actúan en grupo y se mueven muy rápido”, relató la mujer, quien explicó que la bicicleta tenía apenas una semana de comprada, era nueva y contaba con toda la documentación. El rodado estaba atado a una reja, sobre la vereda de enfrente y a la vista.

Según su testimonio, el hijo de la denunciante se encontraba trabajando en su barbería cuando notó una corrida repentina. “A los minutos miró hacia enfrente y se dio cuenta de que la bicicleta ya no estaba”, contó. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad aportada por un vecino, cuyas imágenes fueron entregadas a la familia el 6 de enero.

La vecina aseguró que no se trata de un hecho aislado. “Un cliente nos contó que estos mismos chicos encerraron a una mujer en la zona de Falucho y Tucumán. La rodearon entre varios, le sacaron todo y se fueron corriendo como si nada”, afirmó, visiblemente indignada.

De acuerdo al relato, la modalidad es siempre similar: los menores se desplazan en grupo, detectan a la víctima y actúan en segundos, aprovechando la sorpresa y la superioridad numérica. “Es una banda que se maneja así y que ya ha robado en varios lugares”, advirtió.

La familia pidió mayor presencia policial y controles en la zona, y solicitó a otros vecinos que revisen sus cámaras de seguridad para aportar información. “No puede ser que esto siga pasando. Hoy fue una bicicleta, mañana puede ser una persona lastimada”, concluyó la mujer.