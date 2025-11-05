Un hecho de hurto de motovehículo se registró este martes en la zona de calle Bolívar al 2500, en Mar del Plata. La víctima, un joven de 25 años, denunció que alrededor de la 01:00 había dejado estacionada su moto Keller negra, patente A248UKP, en la vereda del domicilio. Sin embargo, al regresar a las 08:00, notó que el rodado ya no estaba en el lugar.

Ads

Puede interesarte

Tras revisar cámaras de seguridad privadas, el damnificado reconoció a uno de los autores del ilícito. Inmediatamente, comenzó a recorrer la zona y, ya en Plaza Mitre —en la intersección de Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen—, divisó a dos sujetos que coincidían con las imágenes: uno de 19 años y otro de 24. Ambos fueron señalados ante el personal de la Comisaría Primera, que procedió a su identificación y demora.

La investigación quedó en manos de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo del Dr. Morán. La autoridad judicial dispuso la correcta identificación de los jóvenes sin medidas restrictivas de libertad, por lo que se los aprehendió por infracción a la Ley Contravencional 8031/73, artículos 67 inciso D y 78.

Ads

Ads