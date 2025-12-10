Un intenso operativo policial permitió recuperar en pocas horas una Chevrolet Tracker que había sido sustraída en la zona de Garay e Italia. El hecho comenzó cuando la víctima, un hombre de 48 años, denunció al 911 que varios delincuentes en una Ford EcoSport gris lo abordaron con fines de robo y escaparon llevándose su vehículo.

Mientras personal de la Comisaría Cuarta entrevistaba al damnificado, un nuevo alerta del sistema de emergencias informó que a pocas cuadras del lugar habían abandonado la camioneta utilizada para cometer el hecho. Los efectivos se dirigieron a Rawson y Neuquén, donde hallaron una Ford EcoSport con patente NNX242 que no correspondía al dominio real del rodado. Al verificar el grabado de cristales, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 5 de diciembre por un robo denunciado en la Comisaría Séptima.

Con esta información, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta continuó con las tareas investigativas y logró ubicar la Chevrolet Tracker robada dentro de una vivienda situada en Génova bis 9300. Ante esto, y con la autorización del Ministerio Público Fiscal, se realizó un allanamiento de urgencia que permitió secuestrar el vehículo y detener la maniobra delictiva.

En la propiedad se identificó al morador, un hombre de 35 años, quien quedó imputado por encubrimiento. La titular de la UFIJE ODEPA, la fiscal Lorena Hirigoyen, dispuso la notificación de la formación de causa según el artículo 60 del Código Procesal Penal, sin dictar medidas restrictivas de libertad. Ambos rodados fueron restituidos a sus dueños.

