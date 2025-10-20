Un hombre de 41 años fue aprehendido este sábado por la tarde en el Cementerio “La Loma”, ubicado en Almafuerte y Bernardo de Yrigoyen, luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer piezas de bronce del interior de las bóvedas.

La víctima, un empleado del cementerio de 44 años, dio aviso a las autoridades y recuperó los elementos sustraídos, que fueron restituidos por el personal de la Comisaría Novena tras el operativo.

La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por “robo en grado de tentativa”, y ordenó que el imputado sea notificado y recupere la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

Según trascendió, el acusado cuenta con antecedentes penales previos, entre ellos infracciones a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73, al artículo 67 inciso 3 del mismo decreto, y dos causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas.

