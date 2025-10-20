Robo frustrado: intentó sacar elementos de bronce de las bóvedas del Cementerio La Loma
El sujeto contaba con numerosos antecedentes penales.
Un hombre de 41 años fue aprehendido este sábado por la tarde en el Cementerio “La Loma”, ubicado en Almafuerte y Bernardo de Yrigoyen, luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer piezas de bronce del interior de las bóvedas.
La víctima, un empleado del cementerio de 44 años, dio aviso a las autoridades y recuperó los elementos sustraídos, que fueron restituidos por el personal de la Comisaría Novena tras el operativo.
La fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso la formación de una causa por “robo en grado de tentativa”, y ordenó que el imputado sea notificado y recupere la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.
Según trascendió, el acusado cuenta con antecedentes penales previos, entre ellos infracciones a los artículos 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73, al artículo 67 inciso 3 del mismo decreto, y dos causas por infracción a la Ley 23.737 de drogas.
