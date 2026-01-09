Un intento de robo agravado fue frustrado en Mar del Plata, tras un rápido despliegue policial y un trabajo coordinado entre la Comisaría 3ª y personal de la Prefectura Naval Argentina, en jurisdicción de General Pueyrredón.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Lanzilota, donde reside una mujer de 74 años, quien dio aviso a la dependencia policial luego de escuchar ruidos y advertir la presencia de personas desplazándose por los techos de su domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron un Chevrolet Vectra azul con un ocupante en su interior que, al advertir la presencia policial, emprendió la fuga y logró perderse de vista. En paralelo, móviles del Comando de Patrullas y de la Comisaría 5ª acudieron a la zona y montaron un operativo cerrojo en la manzana para evitar la huida de los sospechosos y asegurar el perímetro.

Como resultado del rastrillaje, personal de la Comisaría 3ª junto a efectivos de Prefectura logró sorprender a dos hombres ocultos en el techo de la vivienda, procediendo a su identificación y reducción. Los imputados fueron identificados como dos masculinos de 31 y 32 años, ambos domiciliados en Mar del Plata.

Durante el procedimiento se secuestró una mochila azul que contenía herramientas comúnmente utilizadas para forzar accesos, entre ellas un criquet hidráulico, cuatro llaves tipo “T”, una llave francesa, una pinza, diez destornilladores y un teléfono celular astillado, propiedad de uno de los detenidos.

La propietaria de la vivienda resultó ilesa y no se constataron daños en el inmueble. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, que avaló lo actuado y dispuso el traslado de los aprehendidos a sede tribunalicia para la primera audiencia. La causa quedó caratulada como “Robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por escalamiento, en grado de tentativa”, continuando las actuaciones judiciales de rigor.

