Una banda criminal fue desbaratada mientras preparaba un boquete para robar un banco en la localidad de Garín, en el partido de Escobar.

Los delincuentes fueron descubiertos tras una denuncia anónima, clave para que se llevara a cabo un operativo cerrojo que llevó a que la Policía Municipal de Escobar, el Comando de Patrullas y la Sub DDI Escobar los encontraran en el lugar.

La banda fue descubierta en un galpón, contiguo a la entidad bancaria ubicada sobre Mitre al 600, donde llevaban días realizando un boquete con el objetivo de ingresar al banco.

Al encontrarse con la policía, los ladrones intentaron escapar, lo que desencadenó una persecución. Los agentes rodearon el lugar, logrando la captura de los sospechosos.

Dos fueron reducidos en los techos de la construcción, uno en la terraza de un comercio cercano y el último en el patio interno del propio banco. La rápida respuesta policial permitió frustrar el robo antes de que pudieran acceder a la bóveda.

La sucursal del Banco Nación que la banda delictiva intentó robar (Foto: Google Maps).

Durante la persecución, dos agentes resultaron heridos, aunque ambos se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos sufrió una caída al romperse una chapa del techo, mientras que el otro se arrojó para atrapar a uno de los individuos que intentaba fugarse.

Los detenidos fueron identificados como un colombiano de 36 años, un hombre de 26 oriundo de Maquinista Savio, un joven de 19 de Pilar y otro venezolano, de la misma edad.

En el lugar se encontró una importante cantidad de herramientas y equipos específicos para este tipo de robos. Contaban con herramientas de corte, mochilas, pasamontañas, guantes, una amoladora, cortadoras de candados, una batería de auto, cinco celulares, un inhibidor de señal, dos handys, y un tubo de oxígeno con manguera de corte de plasma, lo que confirma la sofisticación del plan.

Todos fueron trasladados a la Comisaría Escobar 1ª y quedaron a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, acusados de robo calificado en grado de tentativa.

Un modus operandi conocido

La investigación preliminar reveló que la banda no era ajena a este tipo de delitos. Uno de los detenidos ya estaba siendo investigado por un robo con boquete en el Banco Macro de Ingeniero Maschwitz, ocurrido en mayo de 2025. Además, la misma banda delictiva estaría vinculada a un hecho similar en el Banco Patagonia de Zárate.

Este último hecho ocurrió a fines de agosto, donde los asaltantes realizaron una maniobra planificada para acceder a la bóveda principal.

Fuentes policiales indicaron que los delincuentes desconectaron el sistema de cámaras de seguridad y rompieron uno de los dispositivos, con la intención de borrar cualquier rastro y registro de su presencia en el lugar.

El modus operandi incluyó varias acciones coordinadas. Para abrir la caja fuerte, le pegaron una patada a la puerta y lograron acceder a la zona donde guardan dinero y objetos de valor.

Sin embargo, no pudieron llevarse nada porque la caja fuerte estaba vacía.

Fuente: TN