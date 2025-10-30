El rápido accionar policial evitó un robo en un comercio ubicado sobre la avenida Constitución al 6400, donde un hombre de 38 años fue sorprendido luego de romper la vidriera y la reja del local.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas recorría la zona y observó al sospechoso en plena maniobra. El individuo, que sufrió un corte en una mano producto de los vidrios rotos, fue trasladado al HIGA para recibir curaciones.

Intervino la fiscal de Flagrancia, Dra. María Isabel Sánchez, quien dispuso la notificación por el delito de robo y su traslado a Tribunales para declarar durante la mañana.

Fuentes policiales indicaron que el aprehendido cuenta con un extenso prontuario por distintos delitos, entre ellos robos agravados, encubrimiento de motovehículo y robo automotor, además de una captura activa vigente.

