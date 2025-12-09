Dos hombres de 21 y 27 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves luego de intentar robar la panadería “La Merced”, ubicada en Avenida Luro y Dorrego, mediante escalamiento.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 1ª, junto a efectivos del Comando de Patrullas, fue alertado sobre movimientos sospechosos en la zona de Luro entre España y Jujuy. Al arribar, los policías interceptaron a los dos sospechosos, quienes habían sido señalados por empleados del local como los autores del intento de hurto.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el joven de 21 años trepó el paredón posterior del comercio y logró ingresar a la panadería, donde tomó dinero de la caja registradora, mientras que su acompañante permaneció en la vereda haciendo de campana. Todo ocurrió mientras los trabajadores se encontraban dentro del local realizando tareas de elaboración.

En poder de los detenidos se secuestraron $13.470 en efectivo y una cuchilla, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El Dr. Eduardo Layus, fiscal de la UFI de Flagrancia, ordenó la notificación del inicio de actuaciones por Hurto Agravado por Escalamiento en Tentativa para ambos imputados y su traslado a sede judicial.

