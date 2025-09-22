Un hombre de 31 años fue detenido en la madrugada de este lunes luego de intentar robar distintos elementos de una obra en construcción ubicada en Triunvirato al 300.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el sujeto logró escalar el paredón del lugar y sustrajo una carretilla, una pava eléctrica, cuatro palas anchas, una pala de punta, una garrafa de 5 kilos, un nivel y varias herramientas de mano.

Personal de la Comisaría Tercera lo aprehendió minutos después en Rondeau y El Cano, recuperando todos los elementos sustraídos.

Ads

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, dispuso que el hombre sea notificado de la formación de causa por hurto en grado de tentativa, agravado por escalamiento y que sea trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Puede interesarte

Ads