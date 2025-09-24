Un hombre de 26 años y una mujer de 34 fueron detenidos este martes por la tarde luego de intentar robar bebidas alcohólicas de un supermercado ubicado en la avenida Luro al 3900.

El hecho ocurrió en la sucursal de Supermercados Vea, cuando personal de seguridad advirtió que los imputados habían sustraído dos botellas de whisky de las góndolas, tras arrancar los sensores de alarma y guardarlas en un bolso para cruzar el sector de cajas sin abonar. La maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad del local.

Al ser interceptados, se constató que ambos tenían en su poder un imán desactivador de alarmas dividido en dos partes. Minutos después arribó personal policial de la Comisaría Primera, que procedió a la aprehensión de los sospechosos.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Facundo De La Canale, quien dispuso que los imputados sean notificados de la formación de causa y alojados en las Unidades Penales N° 44 y 50 de Batán, respectivamente.

