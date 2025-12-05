Robo en un mayorista y persecución: atraparon a una pareja con productos de higiene
El hecho ocurrió en Alvarado y avenida Champagnat. La principal autora fue identificada por las cámaras de seguridad.
Un operativo policial terminó con dos personas detenidas este martes por la tarde, luego de que fueran sorprendidas tras sustraer mercadería del mayorista Makro, ubicado en Alvarado y Avenida Champagnat, y fugarse por la zona.
Según informaron fuentes del caso, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12da., junto con efectivos de la UPPL, respondió a un llamado al 911 que alertaba sobre el hecho. En Av. Champagnat y Rawson lograron interceptar a un hombre de 34 años, quien llevaba una mochila azul con productos de limpieza y otra mochila roja con elementos femeninos.
El sujeto habría colaborado en la fuga de una mujer de 35 años, que momentos antes descartó parte del botín: cuatro cremas Nivea anticelulíticas, un desodorante Kevin, un desodorante Ciel, cuatro cremas de afeitar y cuatro cremas reparadoras Nivea, todo sustraído del comercio mayorista.
Tras revisar las cámaras de seguridad del local, los efectivos identificaron a la mujer y lograron detenerla cuando merodeaba en inmediaciones de la Comisaría 12da.
La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó la formación de causa para el hombre por Encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La mujer, imputada por Hurto, fue notificada y derivada a la Unidad Penal N° 50 para su alojamiento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión