Un operativo policial terminó con dos personas detenidas este martes por la tarde, luego de que fueran sorprendidas tras sustraer mercadería del mayorista Makro, ubicado en Alvarado y Avenida Champagnat, y fugarse por la zona.

Según informaron fuentes del caso, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12da., junto con efectivos de la UPPL, respondió a un llamado al 911 que alertaba sobre el hecho. En Av. Champagnat y Rawson lograron interceptar a un hombre de 34 años, quien llevaba una mochila azul con productos de limpieza y otra mochila roja con elementos femeninos.

El sujeto habría colaborado en la fuga de una mujer de 35 años, que momentos antes descartó parte del botín: cuatro cremas Nivea anticelulíticas, un desodorante Kevin, un desodorante Ciel, cuatro cremas de afeitar y cuatro cremas reparadoras Nivea, todo sustraído del comercio mayorista.

Tras revisar las cámaras de seguridad del local, los efectivos identificaron a la mujer y lograron detenerla cuando merodeaba en inmediaciones de la Comisaría 12da.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó la formación de causa para el hombre por Encubrimiento y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. La mujer, imputada por Hurto, fue notificada y derivada a la Unidad Penal N° 50 para su alojamiento.

