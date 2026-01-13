Un intento de robo a un comercio fue frustrado durante la madrugada por personal policial, que logró sorprender a dos delincuentes cuando se disponían a huir tras violentar un local dedicado a la reparación de teléfonos celulares.

Efectivos policiales fueron alertados por transeúntes que circulaban en un vehículo particular sobre un robo en curso en el comercio “DR. MÓVIL”, ubicado en avenida Edison al 1100. Según indicaron, dos sujetos se encontraban forzando el ingreso al local.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a los hombres que se encontraban junto a la puerta del comercio y que, al advertir la presencia del móvil policial, intentaron darse a la fuga. La rápida intervención permitió reducirlos a pocos metros del lugar.

De acuerdo a lo constatado, los delincuentes habían violentado un ventanal del local para ingresar y sustraer mercadería. Durante el procedimiento se logró el secuestro de dos teléfonos celulares, que se encontraban en sus respectivas cajas.

Los imputados fueron identificados como dos hombres de 32 y 33 años, ambos de nacionalidad argentina y en situación de calle.

Tomó intervención la Fiscalía N° 14 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo del fiscal Fernando Berlingieri, quien avaló lo actuado por el personal policial y dispuso el traslado de los detenidos a sede tribunalicia.