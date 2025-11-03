Un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un violento robo a un comercio de la zona de Olavarría al 3600 y, minutos después, provocar un accidente mientras huía a bordo de una motocicleta.

El hecho comenzó alrededor de las 13:30, cuando una joven de 23 años denunció que un sujeto ingresó al local donde trabaja, simuló tener un arma en su mochila y la amenazó para robarle dinero. El delincuente escapó rápidamente del lugar, pero fue identificado por las cámaras de seguridad.

Poco después, personal policial recibió un llamado al 911 por un accidente en Córdoba y Avellaneda, donde el mismo hombre había chocado su moto, una Gilera 110 cc, contra un Toyota Etios. Tras el impacto, abandonó el vehículo y huyó a pie, descartando su ropa en Castelli y Mitre hasta refugiarse en una vivienda de La Pampa al 2600.

Gracias al seguimiento de testigos y a las imágenes relevadas, los efectivos del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Segunda lograron detenerlo y confirmar que se trataba del autor del robo. En su poder se secuestraron 8.500 pesos, una gorra celeste, una campera negra, un casco, una mochila, un skate y dos chocolates.

El fiscal Fernando Berlingieri, de la UFI Nº 14, dispuso la aprehensión del acusado por robo calificado y daño, el secuestro de los elementos y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

