Un hombre de 40 años fue detenido esta madrugada acusado de protagonizar, junto a una cómplice que aún no fue identificada, al menos tres robos a mano armada cometidos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en distintos comercios de la ciudad.

La aprehensión se produjo cerca de las 3.30 en Gascón y Lamadrid, luego de una persecución llevada adelante por personal de la Patrulla Municipal y de la Comisaría Segunda. El sospechoso intentó escapar cuando fue interceptado junto a una mujer en Alberti entre Lamadrid y Las Heras, pero finalmente fue reducido.

En su poder se secuestró un revólver calibre 32 largo con seis municiones –dos de ellas percutidas–, la suma de $158.860 y prendas de vestir utilizadas en los ilícitos, que había intentado descartar durante la huida. También se incautaron una gorra, una campera rosa y un chaleco bordo.

Según la investigación, los hechos se iniciaron el martes cerca de las 23 en un kiosco de avenida Colón al 2000, donde un hombre y una mujer ingresaron y, tras amedrentar al empleado con el supuesto porte de un arma, se llevaron $500 antes de escapar hacia Lamadrid. Horas después, alrededor de las 00.25, los mismos sospechosos irrumpieron en la heladería Italia, ubicada en Güemes 2388, donde robaron $350.000 tras exhibir un revólver y amenazar al personal. Finalmente, cerca de las 3, ingresaron al hotel Arena y Mar de Alberti 1741, donde el delincuente armado golpeó a un empleado en la cabeza para exigirle dinero. La víctima logró refugiarse en un cuarto de limpieza y los acusados huyeron, descartando parte de su vestimenta.

El caso quedó a cargo de la UFI N° 14, dirigida por el fiscal Fernando Berlingeri, quien avaló la aprehensión, el secuestro de elementos y dispuso que el detenido sea notificado de la formación de causa y trasladado a sede judicial. La mujer que acompañaba al imputado logró escapar y continúa siendo buscada por las autoridades.

