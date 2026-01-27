Personal policial del Comando de Patrullas fue alertado sobre un robo en las inmediaciones de San Martín entre Luro y Salta, pleno centro de la ciudad.

Al llegar, los efectivos encontraron al propietario de un auto que denunció el faltante de varias pertenencias, entre ellas una campera, un parlante un bolsa con repuestos de motos, el manubrio de moto, un cubre piños y un cable velocímetro.

Un vecino de la zona aportó un video de una cámara de seguridad que mostraba a los dos hombres involucrados en el ilícito. Con esa información, lograron identificar a uno de los sujetos que en su huida trató de descartar los elementos robados.

Rápidamente lograron aprehender al joven de 29 años y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Berlingeri, que dispuso la formación de causa por el delito de hurto y ordenó su traslado a la sede tribunalicia.

