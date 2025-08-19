Personal de la Comisaría Primera aprehendió a un hombre de 29 años que había robado puertas de aluminio de una cabina de gas en calle 25 de Mayo al 3000.

El hecho ocurrió en la madrugada, luego de que el sujeto forzara el marco metálico y quedara registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Minutos más tarde, el sospechoso fue interceptado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Diagonal Pueyrredon.

Durante la requisa, los efectivos hallaron los elementos sustraídos escondidos en el techo de una parada de colectivos en avenida Luro y San Luis.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. Eduardo Layus, quien dispuso la notificación de la formación de causa y la remisión del detenido a sede tribunalicia.

