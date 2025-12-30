Dos mujeres, ambas turistas, fueron aprehendida tras un robo agravado cometido en poblado y en banda con participación de un menor, ocurrido en Playa Las Toscas, en el marco del Operativo Sol a Sol.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar cuando una mujer de 56 años, acompañada por un menor, le sustrajo un teléfono celular a un turista de 45 años que se encontraba en la playa. La víctima logró retener a la imputada y, desde un celular que llevaba la mujer, se realizó una comunicación con un contacto para exigir la devolución del dispositivo robado.

Tras el procedimiento inicial, el personal del Gabinete Técnico Operativo de la Subcomisaría Casino trasladó a la aprehendida a la dependencia policial. Minutos después se presentó una segunda mujer, de 37 años, quien entregó el teléfono sustraído. No obstante, durante la requisa se halló entre sus pertenencias una tarjeta de memoria perteneciente al celular de la víctima, por lo que también quedó detenida.

Ads

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, quien avaló lo actuado y dispuso que la mujer de 56 años sea notificada por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda con participación de un menor, mientras que la mujer de 37 años fue imputada por encubrimiento. Ambas quedaron alojadas en la Unidad N° 50 de Batán.

Puede interesarte

Ads