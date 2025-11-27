Alrededor de las 4 de la mañana, un llamado al 911 alertó sobre movimientos sospechosos dentro del Consejo Escolar, ubicado en Avenida Colón al 6000. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Cuarta constató que una ventana había sido forzada y que varios elementos habían sido sustraídos.

Minutos más tarde, en Juncal al 2300, los efectivos lograron aprehender a dos hombres, de 38 y 35 años, y a una mujer de 33, quienes habían escapado del edificio con distintos objetos. Entre lo recuperado se encontraban un horno eléctrico, una estufa, un escáner, una manguera de incendio, computadora, una pava eléctrica, un ventilador de pie y mercadería variada.

Ante el hallazgo, se dio intervención al fiscal Eduardo Layus, titular de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la aprehensión de los tres imputados, la notificación de la formación de causa por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa y su posterior traslado al Palacio de Tribunales.

Desde el Consejo Escolar indicaron que la comisaría está revisando la evidencia y que la dinámica de trabajo se desarrolla de forma normal.

