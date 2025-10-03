Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este viernes en pleno centro de Mar del Plata, luego de robar pertenencias del interior de un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando personal del Comando de Patrullas junto a agentes de la Patrulla Municipal intervinieron en San Luis entre Colón y Bolívar, tras ser alertados por un ilícito.

Momentos antes, el acusado había dañado el vidrio trasero de un Peugeot 206 estacionado en Bolívar e Hipólito Yrigoyen, del cual sustrajo varios elementos. El propietario del rodado, un hombre de 28 años, reconoció los objetos como suyos.

Ante lo sucedido, se dio intervención a la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez, quien ordenó imputar al detenido por el delito de robo, notificándolo de la formación de causa bajo el artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, fue trasladado al Palacio de Tribunales.

