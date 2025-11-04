Un violento robo tuvo lugar el sábado por la noche en una vivienda del barrio Chauvín, cuando una familia regresó de cenar y encontró su casa completamente revuelta. Según el testimonio del propietario, los delincuentes habrían pinchado la rueda del auto para demorar su regreso y tener tiempo de ingresar.

“Volvíamos de comer con mi señora y mi bebé de cuatro meses. Nos pincharon la goma del coche en Güemes para que tardemos en volver”, contó el hombre a El Marplatense, visiblemente indignado por la situación.

La familia llegó al domicilio y notó que la puerta estaba forzada. Al ingresar, descubrieron que faltaban electrodomésticos, dinero y objetos de valor, mientras que varias habitaciones estaban completamente desordenadas.

Vecinos del barrio expresaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos en la zona y reclamaron mayor presencia policial durante la noche.

