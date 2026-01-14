En un nuevo episodio de inseguridad urbana, personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata logró aprehender a un hombre de 39 años acusado de haber robado el cristal del techo de un vehículo Peugeot.

Ads

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales detectaron un motovehículo Mundial LD110 con dos ocupantes circulando de manera sospechosa por la zona de Región Molise y Teniente Racedo. En ese contexto, el acompañante descartó un objeto detrás de un árbol, lo que motivó la inmediata interceptación del rodado.

Al revisar el lugar, el personal policial halló un cristal correspondiente al techo de un vehículo Peugeot, compatible con los modelos 207, 208 o 308. Mientras se avanzaba con la identificación de ambos sujetos, los sospechosos emprendieron la fuga a pie en distintas direcciones, abandonando la motocicleta en la que se desplazaban.

Ads

Los efectivos lograron reducir y controlar al hombre que había ocultado el cristal, mientras que, en paralelo, el sistema 911 alertó sobre un robo reciente en calle Guillermo Magrasis al 4800, donde dos individuos a bordo de una moto 110 sustrajeron el techo de un Peugeot 207, propiedad de un joven de 18 años.

El detenido fue aprehendido en el lugar y se le incautó un teléfono celular Samsung A15. En tanto, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al área de Tránsito por falta de documentación.

Ads

La causa quedó en manos del Dr. Daniel Vicente, de la Fiscalía de Flagrancia, quien convalidó lo actuado, ordenó la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado al Palacio de Tribunales, bajo la carátula de “Robo”.

Según consta en los registros oficiales, el aprehendido cuenta con antecedentes penales, entre ellos usurpación (2017 y 2025), encubrimiento (2014 y 2023), robo a comercio (2018), infracciones durante la pandemia en 2020 y diversas averiguaciones de ilícitos entre 2022 y 2024.

Puede interesarte