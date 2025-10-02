Robo automotor: quiso fugarse, lo captaron las cámaras del COM y provocó múltiples choques
Durante la huida, el conductor chocó contra tres vehículos y provocó que un motociclista resultara herido.
Un Toyota Yaris blanco, denunciado como robado el pasado 26 de septiembre en Mar de Cobo, fue perseguido este miércoles por la noche en Mar del Plata y terminó siendo interceptado en Berutti y Czetz, tras una intensa fuga que incluyó múltiples choques y heridos.
La alerta se activó desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon, que detectó la circulación sospechosa del rodado sin patente.
Personal del Comando de Patrullas intentó identificarlo en Juan B. Justo y Heguilor, pero el conductor emprendió la fuga, iniciando una persecución que se extendió por varias arterias de la ciudad y que contó con el apoyo de móviles de distintas comisarías.
En medio de la huida, el Yaris impactó contra una camioneta Toyota y un Renault Clio en la intersección de Juan H. Jara y Necochea. Minutos después, en Berutti y Grecia, chocó contra una motocicleta Mondial roja conducida por una joven de 24 años, que debió ser asistida por el SAME y trasladada al HIGA con politraumatismos.
La persecución culminó en Berutti y Czetz, donde el vehículo embistió a un móvil policial, ocasionando daños y lesiones a tres efectivos, quienes fueron derivados al Hospital Privado de la Comunidad. Tras descender del auto, el conductor intentó escapar a pie, pero fue reducido y aprehendido a pocos metros.
El rodado presentaba pedido de secuestro activo solicitado por la UFI Descentralizada de Balcarce. El caso quedó caratulado como Robo Automotor, Encubrimiento, Daños y Lesiones, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de formación de causa y el traslado del detenido, un joven de 27 años, a sede judicial.
Desde el Municipio destacaron la coordinación entre el COM y las fuerzas policiales, cuyo accionar permitió frustrar la fuga y detener al sospechoso tras un operativo que puso en riesgo a vecinos y efectivos.
