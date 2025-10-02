Un Toyota Yaris blanco, denunciado como robado el pasado 26 de septiembre en Mar de Cobo, fue perseguido este miércoles por la noche en Mar del Plata y terminó siendo interceptado en Berutti y Czetz, tras una intensa fuga que incluyó múltiples choques y heridos.

La alerta se activó desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de General Pueyrredon, que detectó la circulación sospechosa del rodado sin patente.

Personal del Comando de Patrullas intentó identificarlo en Juan B. Justo y Heguilor, pero el conductor emprendió la fuga, iniciando una persecución que se extendió por varias arterias de la ciudad y que contó con el apoyo de móviles de distintas comisarías.

En medio de la huida, el Yaris impactó contra una camioneta Toyota y un Renault Clio en la intersección de Juan H. Jara y Necochea. Minutos después, en Berutti y Grecia, chocó contra una motocicleta Mondial roja conducida por una joven de 24 años, que debió ser asistida por el SAME y trasladada al HIGA con politraumatismos.

La persecución culminó en Berutti y Czetz, donde el vehículo embistió a un móvil policial, ocasionando daños y lesiones a tres efectivos, quienes fueron derivados al Hospital Privado de la Comunidad. Tras descender del auto, el conductor intentó escapar a pie, pero fue reducido y aprehendido a pocos metros.

El rodado presentaba pedido de secuestro activo solicitado por la UFI Descentralizada de Balcarce. El caso quedó caratulado como Robo Automotor, Encubrimiento, Daños y Lesiones, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de formación de causa y el traslado del detenido, un joven de 27 años, a sede judicial.

Desde el Municipio destacaron la coordinación entre el COM y las fuerzas policiales, cuyo accionar permitió frustrar la fuga y detener al sospechoso tras un operativo que puso en riesgo a vecinos y efectivos.