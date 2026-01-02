Robo agravado: le arrebató 20 mil pesos y lo cortó con una botella
La mujer fue detenida en pleno centro. La víctima no quiso instar acción penal.
Un violento hecho de inseguridad se registró en pleno centro de Mar del Plata, donde una mujer de 46 años fue aprehendida por robo agravado con arma impropia luego de sustraer dinero en efectivo y herir levemente a la víctima.
El episodio ocurrió en la zona de Avenida Independencia entre 25 de Mayo y Avenida Pedro Luro, cuando un hombre de 41 años fue abordado bajo la modalidad de arrebato. La imputada logró sustraerle 20 mil pesos en efectivo y, al intentar huir, le provocó un corte superficial con una botella de vidrio rota.
Tras un llamado al 911, efectivos policiales que realizaban recorridas por el área lograron localizar y detener a la sospechosa a pocos minutos del hecho, recuperando la totalidad del dinero robado.
Intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso la notificación de la imputada por el delito de “Robo agravado por utilización de arma impropia”, la restitución del dinero a la víctima y la realización de las diligencias de rigor. Finalmente, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N° 50.
Cabe señalar que la víctima no instó la acción penal, aunque la causa continuó su curso por tratarse de un delito de acción pública.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión