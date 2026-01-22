Personal de la Comisaría Primera, con apoyo del Grupo GAD, llevó adelante dos allanamientos en domicilios ubicados en Vignolo al 2900 y Labarden al 3000, en el marco de una causa por un robo ocurrido el 3 de enero en el comercio “Reverie”, situado en Catamarca al 1700.

Según la investigación, los delincuentes ingresaron al local tras romper los candados y el vidrio de la puerta y se llevaron mercadería, una notebook marca HP y dinero en efectivo. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de un hombre, lo que permitió avanzar en la identificación del principal imputado, un masculino de 28 años.

En la vivienda de Vignolo al 2900, los efectivos secuestraron una planta de marihuana de aproximadamente 1,50 metros de altura y un peso cercano a los 880 gramos, en poder de una mujer de 23 años. En ese lugar no fue hallado el sospechoso principal.

En tanto, en el domicilio de Labarden al 3000 se incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir nuevas, un inhibidor tipo handie y bolsas de cartón pertenecientes a un comercio deportivo. Allí fue identificado un hombre de 47 años, quien registraba un comparendo compulsivo vigente por una causa de tentativa de robo.

La Fiscalía interviniente dispuso la imputación del hombre de 28 años por el delito de robo, quien ya se encuentra detenido en la Unidad Penal N°44 desde el 9 de enero. En cuanto al hombre de 47 años, el Juzgado ordenó su traslado a la misma unidad penal, teniendo en cuenta sus antecedentes por hechos contra la propiedad.

Por último, respecto de la mujer de 23 años, fue imputada por tenencia simple de estupefacientes, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

