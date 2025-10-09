Este martes, en las instalaciones del emblemático Edificio del Molino, se llevó a cabo un emotivo reconocimiento al diseñador Roberto Piazza por su destacada trayectoria artística. En el acto, se le entregó un Diploma de Honor del Senado de la Nación, en mérito a su valioso aporte a la cultura argentina y a su incansable defensa de la libertad creativa y la dignidad humana, valores que enaltecen a la Nación y la proyectan al mundo.



La distinción fue otorgada por la Senadora Nacional por la Provincia de Jujuy, Vilma Bedia, con la presencia del Presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el Director General de Cultura del Senado, Daniel Abate, y el Director General del Edificio del Molino, Marcelo Rodríguez.



Acompañaron a Piazza figuras del espectáculo y el periodismo como la conductora Lía Salgado, el actor Juan Acosta, los periodistas Cacho y Alejandra Rubio, la periodista Nancy Duré, el productor teatral Aldo Funes y la actriz y amiga personal del diseñador, Mariana A.



Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando Roberto agradeció profundamente el reconocimiento, dedicándole unas palabras especiales a su esposo Walter Vásquez, quien emocionado y con lágrimas en los ojos lo acompañó desde la platea.



Para cerrar la jornada, Piazza interpretó cuatro tangos sobre el escenario, acompañado por modelos vestidas con impactantes diseños en tonos violetas, y culminó con su característico grito: “¡Viva la libertad, carajo!”

