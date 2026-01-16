El tango volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural marplatense con la visita de Roberto Guiet, cantante, guitarrista y fonoaudiólogo, protagonista de una extensa y profunda charla en Radio Mitre Mar del Plata, dentro del programa “El marplatense en verano” que conduce Nicolás Gallardo —con la producción y participación del periodista cultural Marcelo Gobello— y que se propone “elevar la vara” de la temporada de verano.

En un contexto donde la ciudad recibe a grandes figuras del arte y el espectáculo, la entrevista a Guiet se dio en una semana marcada por nombres de peso como Mora Godoy, reafirmando a Mar del Plata como un polo cultural de relevancia nacional durante el verano.

El cantante llegó al estudio luego de un concierto a sala llena, acompañado por músicos locales y una respuesta entusiasta del público. Dueño de una estética cuidada y de una interpretación profundamente ligada a la tradición, el cantor fue presentado como una de las voces más exquisitas del tango contemporáneo.

Durante la charla, Marcelo Gobello destacó el vínculo de Guiet con una línea poco transitada pero fundamental del género, trazando un paralelismo con Héctor De Rosas, uno de los cantantes preferidos de Astor Piazzolla. “Tenés un timbre y una pulcritud que remiten a ese canto erudito, preciso y profundamente musical”, señaló el periodista.

Lejos de la casualidad, Guiet explicó que su camino artístico está marcado por una sólida formación: estudió canto lírico con maestros del Teatro Colón, se formó como fonoaudiólogo y trabajó durante años la voz desde múltiples disciplinas. “La voz es el centro de mi vida”, afirmó, dejando en claro que su abordaje del tango combina técnica, sensibilidad y una fuerte raíz popular.

Uno de los ejes de la entrevista fue su trabajo discográfico, en particular el álbum “Destino de Cuerdas”, donde propone un cruce simbólico y sonoro entre las cuerdas de la guitarra y las cuerdas vocales. El repertorio incluye clásicos, obras de Astor Piazzolla, José Canet, Cadícamo y grabaciones en vivo junto al guitarrista Tito Di Tella, en una cuidada edición que hoy ya es objeto de colección.

La conversación también se adentró en la historia del tango, el vínculo entre Gardel, Piazzolla y Mar del Plata, y el rol del género como identidad cultural argentina. En ese marco, Guiet remarcó la necesidad de mayor difusión del tango en los medios masivos y de políticas culturales que lo integren a la educación y a la vida cotidiana: “El tango no debería ser de nicho. Es nuestra identidad”.