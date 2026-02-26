La nueva cita está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, completando así un trío de conciertos en la ciudad como parte de su gira mundial “Britpop Tour”, que acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum.

Ads

La producción del evento informó que la venta de tickets para este tercer espectáculo comenzará este viernes 27 de febrero a las 12 h, a través de la plataforma oficial del Movistar Arena, tras el récord de ventas que provocó la apertura de las primeras dos funciones.

Williams regresará al país tras 20 años sin presentarse en vivo en Buenos Aires, generando gran expectativa entre sus seguidores locales que ya habían agotado las localidades del 1 y 2 de octubre.

Ads

Con este anuncio, los fanáticos tienen una nueva oportunidad de ver en escena al artista británico, que mezcla clásicos de su carrera con temas de su álbum más reciente durante este tramo latinoamericano de su gira.

Ads