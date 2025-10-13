Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª, con apoyo del GTO de la Comisaría 1ª y el grupo de irrupción GAD, efectivizó una orden de allanamiento en un inmueble de Reforma Universitaria al 3400, en el marco de una causa caratulada “Robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, por uso de armas en sentido impropio y por el uso de arma de fuego”.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 40 años, señalado como partícipe del hecho investigado, y se procedió al secuestro de una escopeta calibre 14 marca Centauro sin documentación, presuntamente utilizada en el asalto; prendas de vestir coincidentes con las empleadas por el sospechoso durante el hecho; una báscula marca Kretz identificada como sustraída del comercio, y un teléfono celular Samsung color blanco.

De acuerdo con la denuncia, el sábado 11 de octubre de 2025, cerca de las 5:00, tres hombres ingresaron a una panadería de Goñi al 3000 y, tras exhibir un arma de fuego y amedrentar al personal, sustrajeron una báscula y un juego de llaves del local para luego darse a la fuga. Intervino en primera instancia personal de la Comisaría 16ª, se hicieron presentes efectivos de Policía Científica y el Gabinete Técnico Operativo inició tareas de investigación.

En el hecho resultaron damnificados cinco trabajadores: dos mujeres de 22 y 28 años, y tres hombres de 26, 55 y 64 años. La investigación está a cargo de la UFI Nº 14, del doctor Fernando Berlingeri, y el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo del doctor De Marco.

Tras el procedimiento, el agente fiscal Berlingeri avaló la aprehensión y la notificación del imputado, y dispuso su remisión a la Unidad Penal Nº 44, además del secuestro de todos los elementos incautados. La causa continúa en trámite para identificar al resto de los involucrados.

