En la noche del martes, personal de la Fuerza de Batallón de Apoyo (FBA) detuvo a dos mujeres y un hombre luego de un robo seguido de un violento episodio contra efectivos policiales en la zona céntrica de Mar del Plata.

El hecho se inició en el local “Bundes”, ubicado en Gascón al 1800, donde las dos mujeres sustrajeron, bajo la modalidad de hurto, un teléfono iPhone 15 perteneciente a una empleada de 21 años, junto con productos de higiene. Minutos después, fueron interceptadas en Entre Ríos y Bolívar, momento en el que intentaron arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los policías.

Durante el procedimiento, un hombre de 33 años, pareja de una de las sospechosas, intervino de manera hostil, negándose a ser identificado y entorpeciendo el accionar policial.

En poder de las mujeres se incautó el celular robado, mercadería del comercio, tres teléfonos adicionales y varias prendas sin acreditación de propiedad. Por orden del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, las dos mujeres fueron notificadas de la formación de causa por robo y resistencia a la autoridad agravado y trasladadas a la Unidad Penal N°50 de Batán. En tanto, el Juzgado Correccional N°4, a cargo del Dr. Hooft, dispuso que el hombre enfrente una causa contravencional y recupere la libertad bajo caución juratoria.

