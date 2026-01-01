Robaron elementos de un auto estacionado en el centro tras romper un vidrio con una piedra
Ocurrió esta madrugada en Catamarca entre Belgrano y Moreno. Por el hecho, fueron detenidos dos hombres, uno de 22 y otro de 30 años.
Dos hombres de 22 y 30 años fueron detenidos esta madrugada, acusados de intentar robar un automóvil estacionado en pleno centro de Mar del Plata.
Según informaron fuentes policiales, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera aprehendió a los sospechosos luego de que ambos violentaran con una piedra de gran tamaño la ventanilla de un Peugeot 208 color gris topo estacionado en Catamarca entre Belgrano y Moreno.
Tras romper el vidrio, uno de los individuos ingresó al vehículo y sustrajo un estéreo con pantalla táctil y otros elementos, mientras que el segundo actuaba como “campana”.
Precisamente la Policía secuestró el estéreo automotor, además un par de gafas de sol y documentación variada.
La intervención quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, dirigida por Mariana Baqueiro, quien convalidó la aprehensión y el secuestro de los elementos, y ordenó la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, bajo la carátula de robo en grado de tentativa. Ambos imputados fueron trasladados a sede judicial.
