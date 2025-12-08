La policía aprehendió anoche a un hombre de 28 años que había ingresado a vehículos secuestrados y estacionados sobre la vereda de la Comisaría 12ª, en Bolívar y Leguizamón, para sustraer distintos elementos.

El personal que realizaba recorridas internas detectó la situación y pidió apoyo por frecuencia radial, logrando la detención inmediata del implicado.

La Dra. Mariana Baqueiro, fiscal de la UFI de Flagrancia, dispuso que el sujeto fuera notificado de la formación de causa por tentativa de hurto, sin ordenar medidas restrictivas de libertad.

