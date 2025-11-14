“Artivista”, así se define la dibujante Ro Ferrer, un término que escuchó por ahí, adoptó como propio y que resulta de una mezcla entre arte y activismo por los derechos humanos. “Siento que cuando el arte se compromete y construye sentido desde un lugar de igualdad, de liberación y de búsqueda de más derechos, se convierte en una herramienta muy poderosa que permite modificar ideas y comportamientos”, asegura con la pasión y -sobre todo- la verborragia propia de quien se dedica al stand up. Precisamente en ese plan llega a Mar del Plata, donde hoy a las 21:00 se estará presentando en la Sala Melany (San Luis 1750) con su espectáculo De Sarah Kay a Sarah Connor.

Sarah Kay y Sarah Connor, dos Sarah’s que son, a su vez, dos representaciones bien distantes de tipos de mujeres, la primera como una niña y adolescente naif y la segunda convirtiéndose en la heroína de armas tomar de la saga Terminator. Ferrer reconoce ambos extremos en su personalidad y eso mismo es lo que se pone en escena ahora en este espectáculo que es, según cuenta en diálogo con El Marplatense, “un camino que surgió a partir de las charlas que doy desde hace más de diez años. Mi directora, Luciana Giordano, me ayudó mucho a dejar atrás un tono más docente y a acercarme al modo de decir propio del stand up”.

En De Sarah Kay a Sarah Connor, Ferrer está sola en el escenario, acompañada por ilustraciones y animaciones proyectadas. “Quería mezclar las dos cosas. El espectáculo recorre distintas etapas de mi vida desde la niñez. Es un paralelismo simbólico que también interpela a los varones, sobre cómo crecemos rodeados de mandatos y estereotipos, y cómo intentamos desarmarlos. Romper eso es una sensación muy poderosa, y hacerlo desde el humor todavía más”, confía.

La artista avanza con seguridad sobre esta nueva experiencia, especialmente en eso de repensarse; nada mal para alguien que asegura padecer la retrospectiva sobre su propio trabajo: “No me gusta casi nada de lo que dibujaba hace 10, 15 o 20 años, pero entiendo que esa versión de mí me trajo hasta acá. Me da un poco de vergüencita, pero son procesos. Además, la cancelación y la mirada juzgadora permanente impiden contextualizar épocas en las que ciertos temas ni se discutían. Hay que contextualizar y repensar todo”.

-Tenés experiencia hablando en público, pero ¿cómo fue pasar de la ilustración -un trabajo más solitario- a presentarte en vivo ante la gente?

Es genial. Las charlas me dieron entrenamiento para manejar el ida y vuelta con el público, atajar penales, responder preguntas y enfrentar cuestionamientos. En comparación, el show es un poquito más fácil porque está guionado, aunque el intercambio con la gente lo enriquece aún más. Después de tanta soledad creativa, mirar a los ojos a alguien y ver que le entró la información, que se ríe o que se emociona es una experiencia que me llena muchísimo.

-Estos temas están muy presentes hoy, pero no siempre se abordan desde el humor. ¿Cómo lo vivís?

Siempre me decían que tenía que hacer stand up por la forma en que daba mis charlas. El humor libera y permite sanar situaciones dolorosas o incómodas, aceptar contradicciones y reírse de lo que una fue. Ese gesto implica un avance personal y colectivo, porque muchos dolores ni siquiera son propios, sino heredados de generaciones anteriores. Mi show funciona como una clase de ESI para jóvenes y personas adultas, algo que mi generación no tuvo. Me dirijo mucho a los varones para que puedan identificar y soltar mandatos y mochilas pesadas. Espero que el público se divierta y encuentre algo propio en lo que cuento. Cuando me río de mí y de lo que me pasó, las otras personas no sienten que el mensaje va directo hacia ellas, pero igual les llega.

-¿Estas cuestiones siempre atravesaron tu obra o sentís que hubo un quiebre?

Dibujo desde muy chica, y en mi infancia -cuando todas éramos Sarah Kay- estos temas ni aparecían. La cuarta ola del feminismo, la lucha por el aborto y los debates recientes generaron un nivel de información que antes no existía. Yo salí de una situación de violencia de más de diez años y empecé a dibujar sobre eso para ponerle nombre a esos ruidos. Cuando entendí el impacto de compartirlo, sentí que tenía una gran herramienta y una gran responsabilidad. A partir de ahí profundicé en temas como la violencia simbólica y cómo no reproducirla, lo que me transformó de Sarah Kay en Sarah Connor.

-¿Qué representan para vos Sarah Kay y Sarah Connor?

Sarah Kay es una nena naíf, romántica, rosada, rococó, asociada a una visión romantizada de ciertas violencias. Durante un tiempo yo también fui Sarah Kay. En cambio, Sarah Connor representa a alguien que empieza a descubrir qué desea, qué no, cuáles son sus límites y quién es en realidad, más allá de lo que espera el entorno. Ese es su poder. Uso todas las versiones del personaje, pero la última Sarah Connor, la que ayuda a otras personas, es la que más me interpela por su mirada comunitaria.

-Y ambas se llaman Sarah… ¿lo buscaste o se dio?

Se dio naturalmente. Mi primer novio de la adolescencia -con quien me reencontré 25 años después- me había conocido siendo Sarah Kay y me encontró convertida en Sarah Connor. El me dijo en broma que dejara la bolsa de piedras afuera de la puerta, y ese chiste interno terminó siendo el origen del nombre del espectáculo. Para mí resume los extremos entre los estereotipos de la niñez y los de la adultez, y la idea de que para las mujeres no se termina nada, sino que empiezan cosas nuevas. También incluye a los varones: podemos cuestionarlo todo y cambiarlo todo.

-Hay sectores de la militancia muy duros. ¿Cómo te llevás con eso?

Es complicado. Suelo poner el ejemplo de Maradona: me decían que lo estaba defendiendo, pero no se puede entender a un personaje así sin contextualizar su historia, salir de Fiorito y convertirse en Dios. Hablar de estos temas abre diálogos necesarios. Cuanta más amplitud tengamos, más vamos a entender que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan, aunque reconozco que estamos atravesando una coyuntura intensa, en el centro de la tormenta. Incluso personas que piensan distinto a mí van a verme, y creo que se van a sorprender y se van a divertir. Abordo todos los temas desde el humor y la ternura, desde la construcción y el amor. El espectáculo tiene momentos emocionantes y otros más duros, donde el público empieza a registrar cosas que no había visto antes. Ese descubrimiento compartido es lo más poderoso del show.

-¿Pensás que hay una transformación definitiva o que el cambio continúa?

Lo único estable es el cambio. Cada persona tiene sus tiempos y también hace falta querer ver ciertas cosas. Enfrentar violencias vividas o ejercidas -porque todas las personas ejercemos violencia- puede ser difícil. Antes se sostenían matrimonios durante décadas bajo la idea de aguantarlo todo; hoy existen otras formas de vincularse, incluso con una misma. Hablar y conectar ayuda a amigarse con esas partes aprendidas culturalmente, hasta que alguna ficha cae y permite mirar distinto.