El legendario baterista de The Beatles, Ringo Starr, confirmó el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico titulado Look Up. El álbum verá la luz el 24 de abril y ya tiene un primer adelanto disponible: la canción “It’s Been Too Long”, que puede escucharse en las plataformas digitales.

El material fue producido por el reconocido músico y compositor T Bone Burnett, con quien Starr trabajó para darle al disco un sonido cercano al country y al bluegrass, géneros que el artista viene explorando en sus proyectos más recientes.

Según explicó el propio Ringo, el álbum contará con la participación de varios músicos invitados y fue grabado con una impronta muy orgánica, privilegiando los instrumentos acústicos y un clima musical relajado. El lanzamiento marcará un nuevo capítulo en la extensa carrera del exbeatle, que continúa activo en la música incluso después de más de seis décadas de trayectoria.

“It’s Been Too Long”, el tema que anticipa el disco, combina guitarras acústicas, arreglos sencillos y una melodía clásica que remite al estilo que Starr desarrolló en sus trabajos solistas, manteniendo una estética tradicional dentro del country contemporáneo.

Con este nuevo proyecto, el músico británico vuelve a demostrar su vigencia en la escena musical y suma otro título a una discografía que comenzó tras la separación de The Beatles a comienzos de los años setenta.

