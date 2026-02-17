Personal de la Comisaría Tercera aprehendió a dos hombres de 24 y 25 años tras intervenir en una riña ocurrida en el barrio Villa Lourdes. Además, otros dos de 22 y 29 resultaron heridos.

Ads

Como antecedente a este hecho, en inmediaciones de Edison y Guanahani, uno de los imputados denunció que dos sujetos lo habían agredido y dañado su vehículo mientras trabajaba como Uber, rompiendo el rodado tras una discusión por dinero, sin que resultara lesionado.

Al arribar a la intersección de Rondeau e Irala, los efectivos constataron una pelea entre varios sujetos y procedieron a la aprehensión de dos masculinos que, mediante la utilización de un palo de madera y una barra metálica, ocasionaron lesiones a otros dos.

Ads

Puede interesarte

Las víctimas fueron asistidas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida. Asimismo, manifestaron no instar acción penal.

Durante el procedimiento se secuestraron un palo de madera de aproximadamente 80 centímetros de largo y una barra metálica negra de 90 centímetros.

Ads

Intervino la Fiscalía N°4, a cargo de Constanza Mandagarán, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de lesiones y la libertad de los imputados en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Puede interesarte

En relación con uno de los agresores, también se ordenó la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de daños, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.