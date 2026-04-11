El cantante puertorriqueño arribó a la Argentina acompañado por sus hijos mellizos, Valentino y Matteo, en medio de un fuerte operativo de privacidad en el aeropuerto de Ezeiza. Luego del aterrizaje, se trasladó hacia la zona de Recoleta, donde se instalará durante su estadía.

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Con un perfil bajo pero rodeado de su equipo de trabajo, el artista comenzó a palpitar una gira que lo llevará por Córdoba, Rosario y Buenos Aires. El regreso volvió a evidenciar el vínculo cercano con el público local, que respondió con rapidez: varias de sus presentaciones ya se encuentran agotadas.

El show previsto en el Campo Argentino de Polo generó tal demanda que se sumaron funciones adicionales, consolidando su visita como uno de los eventos musicales más convocantes del momento.

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En este nuevo paso por el país, el cantante no solo repasará sus clásicos sino que también llega en un momento activo de su carrera, tras recientes lanzamientos y colaboraciones que ampliaron su alcance en la escena latina.

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