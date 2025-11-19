Un joven de 23 años fue detenido este miércoles a la madrugada luego de romper la vidriera de un comercio ubicado en Patricio Peralta Ramos 1750 y sustraer distintos elementos. La secuencia fue advertida en tiempo real por un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió una rápida intervención policial.

Según informaron fuentes del caso, el sospechoso utilizó una piedra para romper el vidrio del local y, una vez en el interior, tomó un teléfono celular Samsung perteneciente al comercio, $2.660 en efectivo y tres paquetes de cigarrillos.

A partir del alerta emitido por el COM, personal del Comando de Patrullas y de la Subcomisaría Casino logró interceptarlo y aprehenderlo pocos minutos después, en la zona de avenida Pedro Luro entre Santiago del Estero y Córdoba.

El joven fue identificado y puesto a disposición de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, quien ordenó su traslado a sede judicial y la correspondiente notificación de la formación de causa por tentativa de robo.

