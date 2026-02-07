Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos expuso conexiones entre la red del financista condenado Jeffrey Epstein y la Argentina. Los archivos contienen al menos 711 referencias al país o a ciudadanos argentinos.

Entre los hallazgos más sensibles figuran intercambios de correos electrónicos entre agentes del FBI en los que se menciona la necesidad de traductores y terapeutas para “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”, lo que sugiere la existencia de personas afectadas en el país.

Asimismo, los documentos incluyen “books” fotográficos enviados al correo personal de Epstein con los nombres de tres modelos argentinas. También se detectaron correos tipo newsletter remitidos por una agencia de modelos de Buenos Aires entre los años 2012 y 2013.

En el plano financiero, los archivos revelan pérdidas millonarias vinculadas a inversiones en la Argentina. En 2018, Paul Barrett, agente financiero de Epstein, reportó haber perdido alrededor de 1.200.000 dólares debido a la devaluación y a la caída de los bonos argentinos durante la crisis económica del gobierno de Mauricio Macri. Barrett calificó esa operación como uno de sus “tres peores negocios”, junto con una inversión en General Electric.

Los documentos también mencionan a diversas figuras con vínculos con el país. Entre ellas aparece el estilista Roberto Giordano, quien habría recibido múltiples transferencias de dinero por parte de Epstein, la mayoría por montos cercanos a los 500 dólares.

Además, correos de 2009 entre Epstein y el entonces CEO de Barclays, Jes Staley, hacen referencia al magnate británico Joe Lewis. En esos intercambios, Staley confirmó haber pasado un día con Lewis en Bariloche.

Otro nombre que surge en los archivos es el del empresario “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, con quien Epstein habría mantenido negociaciones en 2015 para la compra de un avión Gulfstream valuado en 10 millones de dólares.

Finalmente, los correos electrónicos indican que la Argentina podría haber sido el último destino internacional de Epstein antes de su detención. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese lo invitó a viajar al país en 2019 para realizar una cacería, propuesta que el financista aceptó con un breve “sí”. Sin embargo, su arresto en julio de ese año impidió la concreción del viaje.

Fuente: con información de Noticias Argentinas