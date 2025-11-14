El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se reunió hoy con el Departamento Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo para expresar su rechazo al pago de sueldos desdoblados.

Ads

En este contexto, manifestaron “su disconformidad con las decisiones de gestión que afectan negativamente la recaudación y por lo tanto, al salario de los trabajadores y la calidad de los servicios prestados a los vecinos de Mar del Plata-Batán”.

A través de un comunicado, declararon que “en caso de repetirse el pago fuera de término o desdoblado de los salarios, el STM profundizará las medidas adoptadas”.

Ads

Para finalizar, anunciaron que “el STM reitera su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de los trabajadores municipales”.

Puede interesarte

Ads