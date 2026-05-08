El presidente Javier Milei encabezó hoy una reunión de Gabinete en Casa Rosada, donde respaldó al jefe de Gabinete Manuel Adorni, revisó el plan de gestión y analizó la agenda legislativa junto a sus ministros, en un encuentro que se extendió durante dos horas y media.

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El cónclave, que se desarrolló sin ausencias y en un clima calificado como positivo por fuentes oficiales, tuvo como eje central el respaldo explícito del mandatario a Adorni. “Una muestra más de que el ex vocero presidencial no se moverá de su cargo”, señalaron desde el entorno gubernamental.

Durante la reunión, Milei expuso un panorama general de la gestión y luego se retiró hacia la residencia de Olivos para continuar con su agenda. Tras su salida, Adorni tomó la conducción del encuentro y agradeció a los equipos ministeriales por su colaboración en el informe de gestión presentado el 29 de abril en la Cámara de Diputados.

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En ese marco, se analizaron los lineamientos del plan de gestión para lo que resta del año y el próximo, así como detalles de la reestructuración presupuestaria impulsada por el Poder Ejecutivo. Además, Adorni brindó precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”, y planteó la necesidad de revisar acuerdos con organismos internacionales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expusieron sobre los proyectos que integran la agenda parlamentaria. Entre ellos mencionaron la Ley Hojarasca, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Salud Mental.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas