El Municipio retiró un puesto de diarios ubicado en la esquina de San Luis y la peatonal San Martín, pleno centro marplatense.

El dueño del lugar, un hombre conocido como "Pipo", manifestó su enojo en diálogo con El Marplatense, ya que "me dediqué a esto toda la vida, es mi fuente de ingreso".

Sobre las razones de la medida, contó que "cuando fui a renovar este año me dijeron que no y argumentaron cosas que no son verdad. Las cámaras de seguridad que están en la esquina demuestran que el kiosco lo tengo abierto".

Puede interesarte

Asimismo, detalló que "las boletas de retiro de mercadería certifican que todos los días repongo las cosas, los clientes pueden atestiguar que nunca está cerrado".

Desde su mirada, "es un servicio para la comunidad y parece que no les interesara que la gente esté enterada de lo que está pasando".

El Municipio argumentó que "dicen que una persona se puede esconder atrás del kiosco para asaltar al que pasa, pero nunca pasó. Yo estoy fijo desde el año 78 y nunca me enteré de que alguien se escondiera atrás del puesto para robar, no me lo comentaron ni salió en los diarios".

Puede interesarte

Por lo que a partir de esta medida, "yo me quedo sin trabajo. Fui a hablar con un muchacho y de movida me cobraban 800 dólares para presentar una nota. Adjunté todas las boletas demostrando que vengo todos los días, pero están levantando todo", concluyó.