Retiraron un puesto de diarios en la peatonal: "Yo me quedo sin trabajo"
Señaló Pipo, dueño del lugar, y aseguró que las razones por las cuales el Municipio llevó a cabo la medida "son mentira".
Señaló Pipo, dueño del lugar, y aseguró que las razones por las cuales el Municipio llevó a cabo la medida "son mentira".
El kiosko naranja está cerrado hace aproximadamente dos años y los vecinos de la zona aseguran que desde la Municipalidad no hacen nada para solucionar el problema que genera esa situación: Olor nauseabundo, mugre, inseguridad, peligro de derrumbe y escasa visibilidad.
Se trata de los locales ubicados en Luro y Don Bosco y Colón y Sarmiento. Trabaja personal de Defensa CIvil, vialidad, de EDEA y espacios públicos.