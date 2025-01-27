Un puesto de diarios abandonado genera inseguridad y olor nauseabundo

El kiosko naranja está cerrado hace aproximadamente dos años y los vecinos de la zona aseguran que desde la Municipalidad no hacen nada para solucionar el problema que genera esa situación: Olor nauseabundo, mugre, inseguridad, peligro de derrumbe y escasa visibilidad.