Resultados de la sexta fecha del Torneo Inicio en el fútbol femenino
Se disputó una nueva jornada de la Fase Final del Torneo Inicio, con actividad tanto en la Zona Campeonato como en la Zona Promoción. Hubo partidos de Primera y de Quinta División que dejaron empates, goleadas y definiciones ajustadas.
El fútbol femenino de Mar del Plata continúa avanzando en el Torneo Inicio y este fin de semana se jugaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la Fase Final.
Zona Campeonato
En Primera División, Cadetes derrotó como local a San José por 1-0 gracias al gol marcado por Cintia Reding y se quedaron con tres puntos muy importantes. Además, por la Quinta División, hubo empate 1-1 con gol de Julieta Cabañares para el “santo” y Divita para las de la calle San Juan.
En otro cruce de Primera, Alvarado derrotó 4 a 0 a Deportivo Norte gracias a los goles de Juana Casa (2), Milagros Ayala y Julia Durazzi. En Quinta, también fue victoria del “Torito” pero por 4-3. Volvió a anotar Juana Casa, pero esta vez completaron el score Francesca Bentoboglio (2) y Valentina Alí, mientras que los descuentos fueron todos de Alejandra Fredes (3).
Por su parte, Quilmes y Aldosivi protagonizaron lo que terminó en una goleada de las “Tiburonas” por 4-0 gracias a dos goles de Lara González y otros tantos de Mylena Corona. Las chicas de Quinta igualaron 1-1 gracias a Nahiara Herrera y Bianka Lohfeldt.
Zona Promoción
En Primera División, San Lorenzo goleó 13-0 a Boca en la victoria más amplia de la jornada. Ana Cruz se despachó con siete conquistas, mientras que Priscila Medina (2), Yanina Décima, Analía Sequeira, Lucía Gramignea y Marion Rodríguez Luzardo completaron el abultado marcador.
En tanto, en la Quinta División, General Urquiza superó 4-0 a Juventus con goles de Selene Sastre, Rosario Mendiburu, Catalina Cermelo y Ailén Espíndola.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión