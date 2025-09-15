El fútbol femenino de Mar del Plata continúa avanzando en el Torneo Inicio y este fin de semana se jugaron los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la Fase Final.

Ads

Zona Campeonato

En Primera División, Cadetes derrotó como local a San José por 1-0 gracias al gol marcado por Cintia Reding y se quedaron con tres puntos muy importantes. Además, por la Quinta División, hubo empate 1-1 con gol de Julieta Cabañares para el “santo” y Divita para las de la calle San Juan.

En otro cruce de Primera, Alvarado derrotó 4 a 0 a Deportivo Norte gracias a los goles de Juana Casa (2), Milagros Ayala y Julia Durazzi. En Quinta, también fue victoria del “Torito” pero por 4-3. Volvió a anotar Juana Casa, pero esta vez completaron el score Francesca Bentoboglio (2) y Valentina Alí, mientras que los descuentos fueron todos de Alejandra Fredes (3).

Ads

Por su parte, Quilmes y Aldosivi protagonizaron lo que terminó en una goleada de las “Tiburonas” por 4-0 gracias a dos goles de Lara González y otros tantos de Mylena Corona. Las chicas de Quinta igualaron 1-1 gracias a Nahiara Herrera y Bianka Lohfeldt.

Zona Promoción

En Primera División, San Lorenzo goleó 13-0 a Boca en la victoria más amplia de la jornada. Ana Cruz se despachó con siete conquistas, mientras que Priscila Medina (2), Yanina Décima, Analía Sequeira, Lucía Gramignea y Marion Rodríguez Luzardo completaron el abultado marcador.

Ads

En tanto, en la Quinta División, General Urquiza superó 4-0 a Juventus con goles de Selene Sastre, Rosario Mendiburu, Catalina Cermelo y Ailén Espíndola.