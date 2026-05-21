Restringen el tránsito de camiones en las rutas provinciales por el fin de semana largo
La medida regirá desde el viernes hasta el lunes, y alcanza a vehículos de más de 7 toneladas. Busca agilizar el tránsito y prevenir siniestros durante el fin de semana largo.
La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires dispuso restricciones a la circulación de camiones de más de 7 toneladas en los principales corredores turísticos -como las rutas 2 y 11 que llegan a Mar del Plata- entre el viernes y el lunes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el flujo turístico por el feriado del Día de la Revolución de Mayo.
La medida impacta especialmente en los accesos más utilizados para llegar a la ciudad: la Autovía 2, principal vía desde Buenos Aires; y la Ruta Provincial 11, que recorre la Costa Atlántica.
En sentido hacia la Costa Atlántica, la restricción regirá el viernes 22 de 18:00 a 23:59 y el sábado 23 de 06:00 a 14:00. En tanto, para el regreso hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aplicará el lunes 25 de 14:00 a 23:59.
En detalle, la Autovía 2 estará alcanzada desde el kilómetro 40,5 hasta el 400 (Camet), mientras que la Ruta 11 tendrá restricciones entre Pipinas y Chapadmalal, cubriendo el tramo final hacia Mar del Plata. A su vez, otras rutas del sistema vial bonaerense también estarán incluidas en el operativo.
Quedan exceptuados de la medida los vehículos de menor porte y aquellos destinados a servicios esenciales, como transporte de alimentos, combustibles, medicamentos, residuos, emergencias, prensa y asistencia vial, entre otros.
Desde Vialidad Provincial recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar las velocidades permitidas, utilizar cinturón de seguridad y evitar maniobras peligrosas, especialmente en rutas con alto caudal de tránsito durante el fin de semana largo.
