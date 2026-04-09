Un carpincho generó sorpresa entre vecinos de Pilar luego de aparecer caminando por la zona urbana y quedar atrapado en las rejas de un parque.

Ads

El hecho ocurrió cuando el animal, que deambulaba por las calles, ingresó al Parque de los Niños y, al intentar pasar entre los barrotes, quedó atascado. La situación fue advertida por vecinos, lo que motivó la intervención de personal de Defensa Civil.

El operativo incluyó maniobras para inmovilizarlo sin lastimarlo, ya que el carpincho se encontraba asustado y forcejeaba para liberarse. Tras varios intentos, lograron sacarlo de la reja y comprobar que no tenía heridas de gravedad.

Ads

Minutos después, el animal fue trasladado en un vehículo oficial y llevado a una reserva natural, donde quedó a resguardo y podrá reintegrarse a su hábitat.

Desde las autoridades recordaron que los carpinchos son animales silvestres y que está prohibido tenerlos como mascotas o retirarlos de su entorno natural, ya que esto constituye un delito.

Ads

Puede interesarte