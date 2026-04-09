Rescataron a un carpincho que quedó atrapado en un parque de Pilar
El animal fue liberado tras un operativo y luego trasladado a una reserva para su cuidado.
El animal fue liberado tras un operativo y luego trasladado a una reserva para su cuidado.
Activistas autoconvocados realizan una vigilia para impedir que se realice la relocalización de los animales.
Los expertos explicaron que los carpinchos están “teñidos” producto de las cianobacterias. Se trata de organismos que se encuentran en sectores acuáticos donde hay poca corriente.
Lo hizo el Municipio ante el crecimiento de las comunidades de carpinchos, gansos y demás especies silvestres.
Alertado por un vecino, junto a personal del área de Guardaparques municipales lograron llevar al animal a su hábitat natural. "Tras evaluar su comportamiento y confirmar su buen estado físico se decidió relocalizarla en la Reserva Laguna de los Padres”, dijo Sebastián D´andrea, titular del EMSUR.
El mismo se encontraba en la plaza contigua al CDI Pueyrredon. Tras realizar maniobras de inmovilización, los especialistas trasladaron el animal a la base de Laguna de los Padres para su observación.