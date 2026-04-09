Video: encuentran a ejemplar de carpincho en el Bosque Peralta Ramos

Alertado por un vecino, junto a personal del área de Guardaparques municipales lograron llevar al animal a su hábitat natural. "Tras evaluar su comportamiento y confirmar su buen estado físico se decidió relocalizarla en la Reserva Laguna de los Padres”, dijo Sebastián D´andrea, titular del EMSUR.