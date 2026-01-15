Dos hombres fueron encontrados descompensados a bordo de un velero que se encontraba a la deriva en las inmediaciones de Puerto Madero, luego de que testigos alertaran a los servicios de emergencia al advertir que los ocupantes estaban inconscientes.

El hecho fue advertido por personas que se encontraban en la zona, quienes observaron que el velero navegaba sin control y que sus tripulantes no reaccionaban, por lo que dieron aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Según se informó, ambos hombres habrían sufrido un golpe de calor que les provocó la descompensación y les impidió solicitar auxilio, permaneciendo varias horas a la deriva hasta ser localizados.

Los ocupantes fueron retirados de la embarcación y asistidos por personal médico en el lugar. Tras la evaluación, no fue necesario su traslado a un hospital y se confirmó que se encontraban fuera de peligro.

Fuente: con información de TN

