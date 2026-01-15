Rescataron a dos hombres descompensados en un velero cerca de Puerto Madero
Fueron asistidos por el SAME tras ser hallados inconscientes. Habían sufrido un golpe de calor y permanecieron varias horas sin poder pedir ayuda.
Fueron asistidos por el SAME tras ser hallados inconscientes. Habían sufrido un golpe de calor y permanecieron varias horas sin poder pedir ayuda.
se desplegó un operativo para acompañarla y que navegue de manera segura hasta su ingreso al puerto local.
La nena de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció tras el choque entre un velero y una barcaza. Participaba de un campamento de navegación infantil.
El velero en el que iba el hombre de 72 años se hundió tras ser golpeado por una ola. Prefectura desplegó un operativo para salvarlo.
El coordinador provincial Rodolfo Iriart visibilizó a través de su cuenta de red social el intento de ingresar a la ciudad de un grupo de turistas en un velero.